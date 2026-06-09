تفاصيل عن عملية التسلل على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي في عملية التسلل الأخيرة أظهر أن “المنفّذ تسلل من لبنان من دون أن يتم رصده، وسط وأشارت إلى أن “جندياً إسرائيلياً رصد المنفّذ بالصدفة البحتة، ما أدى إلى اشتباك انتهى بتصفيته”.

وأكدت الهيئة أن “الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الحادثة بجدية كبيرة، انطلاقاً من قناعة بأن نتائجها كان يمكن أن تكون أكثر خطورة، خصوصاً أن المنفّذ كان يحمل مسدساً وسكيناً، ما يثير تساؤلات حول قدرة أي متسلل مستقبلي على اختراق الحدود والوصول إلى أهداف مدنية”.

غموض بشأن مدة بقائه أو كيفية اجتيازه الحدود رغم وجود السياج الذكي وأجهزة المراقبة والحساسات المنتشرة على الحدود مع لبنان”.

وأضافت: “الجيش يحقق في احتمال أن يكون المنفّذ اختبأ لفترة داخل القرى الحدودية المدمرة قبل تنفيذ العملية”، مشددة على أن “غياب معلومات دقيقة بعد مقتله يزيد من تعقيد التحقيق”.

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