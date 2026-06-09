أجواء تفاوضية حول وقف إطلاق نار شامل في لبنان

أفادت مصادر أن رئيس البرلمان اللبناني أبلغ السفير الأميركي بوجود استعداد لدى “الثنائي الشيعي” للموافقة على وقف إطلاق نار شامل في لبنان، في إطار جهود تهدئة الوضع.

وأضافت المصادر أن حزب الله لا يعترض على الانسحاب من جنوب الليطاني ضمن صيغة “نقطة مقابل نقطة” في حال التوصل إلى تسوية نهائية.

وأشارت إلى أن الترتيبات الأمنية يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ فور تثبيت وقف إطلاق النار، فيما تسود أجواء في واشنطن تدعم استكمال التفاهمات بين لبنان وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، يتمسك رئيس البرلمان اللبناني بضرورة التوصل أولاً إلى وقف نار شامل قبل البدء بأي مسار تنفيذي على الأرض.

الحدث

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.