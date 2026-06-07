نتنياهو يهدّد الحزب: سنردّ بقوة بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة تهديدات تجاه حزب الله، مؤكداً أنّ إسرائيل “لن تسمح بإطلاق النار على أراضيها أو على بلدات الشمال”، وذلك عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان صباح اليوم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أنّ نتنياهو شدّد على أنّ تل أبيب “ستتصرف وفقاً لذلك”، فيما أشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يوجّه “ضربات قوية” للحزب، مدعياً أنّه “في حالة فرار”. كما أعلن أنّ الجيش عثر على “بنية تحتية ضخمة تحت الأرض” قرب قلعة الشقيف، لافتاً إلى مقتل 350 عنصراً من الحزب خلال الأسبوع الماضي، وفق زعمه.

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