جعجع: مطار القليعات مؤشّر واضح لاستعادة الدولة دورها الطبيعي

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ما يلي:

إن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض في القليعات يحمل أبعاداً سيادية وإنمائية وخدماتية بالغة الأهمية. فليس من قبيل الصدفة أن يبقى تشغيل هذا المرفق الحيوي معطّلاً لعقود، إذ إن قوى الأمر الواقع التي كانت تتحكّم بمفاصل القرار الوطني حالت دون تنفيذ هذا المشروع، شأنه شأن الكثير من المشاريع التي كانت تصبّ في مصلحة اللبنانيين وتعزّز حضور الدولة ومؤسساتها.

من هنا، فإن وضع تشغيل مطار القليعات موضع التنفيذ يشكّل مؤشراً واضحاً إلى التحوّل الذي بدأت تشهده البلاد مع استعادة الدولة الفعلية لدورها الطبيعي وقرارها الحر، وانتقالها من مرحلة التعطيل والشلل إلى مرحلة العمل والإنجاز.

كما تكتسب هذه الخطوة أهمية إنمائية استثنائية بالنسبة إلى منطقة الشمال وعكّار تحديداً، لما ستوفّره من فرص استثمارية واقتصادية ووظيفية، وما ستؤدّي إليه من تنشيط للحركة التجارية والسياحية وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق اللبنانية.

إلى ذلك، فإن تشغيل المطار سيساهم في تسهيل حياة المواطنين، من خلال توفير بديل إضافي للنقل الجوي وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، بما ينعكس راحةً وخدمةً أفضل للبنانيين عموماً ولسكان الشمال وعكّار خصوصاً، وعسى أن تحظى مناطق بعيدة أخرى بتسهيلات وخدمات مماثلة.

ولا بدّ في هذه المناسبة من توجيه التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الذي أدرج هذا المشروع ضمن أولويات البيان الوزاري، وعمل بجدية ومثابرة على متابعة تنفيذه، وفاءً لالتزام حكومته تجاه اللبنانيين وحقّهم في دولة فاعلة ومنتجة وقادرة على تحقيق المشاريع التي طال انتظارها.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.