غارات وضحايا وجرحى ودمار في قرى قضاء النبطية

نفذت مسيرة غارة على سيارة “رابيد” على طريق دير الزهراني ، مما ادى الى استشهاد شاب.

كما نفذت مسيرة غارة على مفرق الانجيلية في مدينة النبطية . وشنت مسيرة غارة على دفعتين على شارع صبرا في بلدة تول. وكانت مسيرة اغارت فجرا على بلدة عبا.

وشنت الطائرات الحربية غارة على بلدة جبشيت ، وغارة على المنطقة بين بلدتي شوكين وميفدون. كما تعرضت المنطقة الواقعة بين حي كسار زعتر في مدينة النبطية وبلدة زبدين لسلسلة غارات جوية، استهدفت ايضا بلدة سجد. وتعرضت تلة الصليب في اطراف بلدة العيشية لغارة جوية . ودمرت غارة جوية منزلا بغارة في بلدة عرمتى

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.