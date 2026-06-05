بالفيديو: الإشكال في البيسارية بين عناصر الحـزب وشباب البلدة بسبب منصات صـواريخ بين المنازل

\n\n\n\n\n\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644 \u0628\u064a\u0646 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0640\u0632\u0628 \u0648\u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0628\u064a\u0633\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0628\u0633\u0628\u0628 \u0645\u0646\u0635\u0627\u062a \u0635\u0640\u0648\u0627\u0631\u064a\u062e \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0627\u0632\u0644\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2062874887971057853\n\n