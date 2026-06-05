لبنانفيديو

بالفيديو: الإشكال في البيسارية بين عناصر الحـزب وشباب البلدة بسبب منصات صـواريخ بين المنازل

Published: hour واحدة ago
بالفيديو: الإشكال في البيسارية بين عناصر الحـزب وشباب البلدة بسبب منصات صـواريخ بين المنازل

إشكال بين عناصر الحـزب وشباب البلدة في البيسارية بسبب منصات صـواريخ بين المنازل، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: hour واحدة ago
زر الذهاب إلى الأعلى