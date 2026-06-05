لبنانفيديو

بالفيديو: إشكال كبير في البيسارية ووصول تعزيزات للجيش اللبناني للمكان

Published: 53 minute ago
بالفيديو: إشكال كبير في البيسارية ووصول تعزيزات للجيش اللبناني للمكان

حصل إشكال كبير في البيسارية ووصلت تعزيزات للجيش اللبناني للمكان لفض الإشكال، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 53 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى