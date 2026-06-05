بالفيديو: إشكال كبير في البيسارية ووصول تعزيزات للجيش اللبناني للمكان

\n\n\n\n\n\u062d\u0635\u0644 \u0625\u0634\u0643\u0627\u0644 \u0643\u0628\u064a\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0628\u064a\u0633\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0648\u0648\u0635\u0644\u062a \u062a\u0639\u0632\u064a\u0632\u0627\u062a \u0644\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u064a \u0644\u0644\u0645\u0643\u0627\u0646 \u0644\u0641\u0636 \u0627\u0644\u0625\u0634\u0643\u0627\u0644\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2062850818034786434\n\n