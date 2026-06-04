فلسطيني غادر منزله في صبرا ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة و البــــــلاغ التّالــــــي :

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

أيمن أحمد الوفائي (مواليد عام 2001، فلسطيني)

الذي غادر، بتاريخ 31-5-2026، منزل ذويه الكائن في محلّة صبرا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الاقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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