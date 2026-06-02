القمة الإسلامية – المسيحية: دعم للدولة والجيش وتمسّك بحصرية السلطة على كامل الأراضي اللبنانية

شدّد البيان الختامي للقمة الإسلامية – المسيحية على ضرورة اعتماد الحكمة والشورى في القرارات الوطنية، داعياً إلى الالتفاف حول الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها، ومواجهة الاعتداءات التي تهدد وجود لبنان واستقراره.

كما ناشد المجتمعون الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين التمسك برسالة لبنان القائمة على الحرية والعيش المشترك وتعزيز الانفتاح بين مختلف مكوّناته، بما يسهم في بناء دولة العدالة والقانون.

وأعلن البيان تأييد الدولة في جهودها لإيجاد حلول تحفظ حقوق لبنان وسيادته، مع التشديد على الركون إلى الجيش اللبناني للقيام بدوره الوطني في حماية البلاد وصون الأمن والاستقرار.

