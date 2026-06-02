اتصال قاليباف – بري: تأكيد وحدة المسارات الإقليمية وربط أي تسوية بوقف التصعيد في لبنان

أجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اتصالاً برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة.

وخلال الاتصال، شدّد قاليباف على أن العلاقة بين إيران ولبنان “غير قابلة للانفصام”، معتبراً أن “الدم واحد” بين الشعبين، بحسب تعبيره. وأضاف أن أي اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في حال حصوله، سينعكس على مختلف الجبهات، وخصوصاً في لبنان، عبر وقف الهجمات.

كما حذّر من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ“الجرائم”، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل مسار المفاوضات، مع التلويح بالتصدي لإسرائيل في حال التصعيد.

من جهته، أكد بري أن لبنان “لن ينسى المواقف الإيجابية لإيران” في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أهمية احتواء التوتر والعمل على تجنيب لبنان تداعيات المواجهات الإقليمية.

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