مشاورات لبنانية – أميركية في واشنطن لبحث ترتيبات وقف النار جنوب لبنان

تُعقد مشاورات لبنانية–أميركية في واشنطن، بمشاركة السفيرين كرم ومعوّض، والسفير الأميركي لدى بيروت ميشال عيسى، إلى جانب اتصالات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بهدف التوصل إلى صيغة يمكن التوافق عليها غدًا بشأن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، تشمل الاتصالات أيضًا الجانب الإسرائيلي، حيث يجري تبادل للأفكار بين الأطراف الثلاثة (لبنان، الولايات المتحدة، إسرائيل)، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى نتائج تُسهم في إعلان خفض التصعيد والتوتر في جنوب لبنان.

كما أفادت المعلومات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواصل مع سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوّض، لبحث ملف تثبيت وقف إطلاق النار.

