التصعيد الإسرائيلي مرتبط بالتراخي في نزع سلاح الحزب واعتقال قياداته سيعكس جدية الدولة

كشف مصدر أميركي لقناة “الحدث” أن واشنطن أبلغت لبنان بأن التصعيد الإسرائيلي الحالي يعود، من وجهة نظرها، إلى ما تعتبره تراخياً في ملف نزع سلاح حزب الله.

وأضاف المصدر أن اعتقال قيادات في حزب الله من شأنه أن يعطي انطباعاً بأن الدولة اللبنانية جادة في مواجهته وتطبيق التزاماتها.

واعتبر المصدر أن حزب الله يقف وراء التصعيد الجاري والتصعيد المتوقع خلال المرحلة المقبلة، محمّلاً الدولة اللبنانية مسؤولية ما وصفه بالتراخي في التعامل مع الحزب.

