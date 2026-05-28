كتلة الوفاء للمقـ.ــاومة للسلطة: أخرجي من المفاوضات

دعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات الجارية، معتبرة أن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان عبر استهداف المدنيين وتدمير القرى وتهجير السكان، في ظل غياب أي تحرك دولي فاعل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكدت الكتلة، في بيان، أن الشعب اللبناني متمسك بخيار الصمود ومواجهة العدوان من خلال المقاومة، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والضربات المتواصلة باتت تشكل “مأزقاً حقيقياً” لإسرائيل.

كما جددت رفضها للمفاوضات العسكرية التي تجريها السلطة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى إدخال لبنان في مسار تنسيق أمني يخدم المصالح الإسرائيلية، واتهمت السلطة بعرقلة فرص إدراج لبنان ضمن أي تفاهمات إقليمية، داعية إياها إلى “العودة إلى حضن شعبها” وعدم الخضوع للضغوط الأميركية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.