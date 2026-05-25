قوى الأمن توقف سارقًا في الحدت بعد سلسلة سرقات في بيروت وجبل لبنان

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول الهويّة بعمليّات السّرقة في مناطق من محافظتَي بيروت وجبل لبنان، كان آخرها سرقة حقيبة بداخلها هاتف خلوي عائد لموظفة من داخل مستشفى.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة السّارق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:

ر. ل. (مواليد 1974، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ومخدّرات.

بتاريخ 13-5-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة الحدت.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

