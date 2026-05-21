أسماء جديدة على لائحة العقوبات الأميركية في لبنان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة عرقلة عملية السلام في لبنان وعرقلة نزع سلاح حزب الله.

وشملت العقوبات كلاً من محمد فنيش، الذي يتولى قيادة المجلس التنفيذي في حزب الله، والنواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

كما طالت العقوبات السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني، وأحمد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي، المسؤولَين الأمنيَّين في حركة أمل.

وشملت العقوبات أيضًا العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

