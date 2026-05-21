قوى الأمن توقف مروّجًا خطيرًا أثناء تنقّله بسيارة في مار مخايل

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة المخدّرات وتوقيف المتورّطين فيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد مروّجي المخدّرات الخطرين في بيروت.

​ نتيجة عمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوة من المفرزة المذكورة من نصب كمين محكم في محلة مار مخايل، أسفر عن توقيف المشتبه به أثناء تنقّله على متن سيارة نوع “هيونداي أكسنت”، ويدعى:

​ش. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) مطلوب بموجب حكم مؤبّد بجرم مخدرات.

بتفتيشه والسيارة، ضُبطت بحوزته كمية من المخدّرات معدّة للترويج، على الشكل الآتي:

​/10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/7/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة “باز الكوكايين”

/7/ حبات مخدِّرة من نوع “بيوبنسون” (عيار 8 ملغ)

مبالغ مالية من حصيلة عمليات الترويج.

سُلّم الموقوف مع المضبوطات والسيارة إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.