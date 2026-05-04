وزير الداخلية: لا تهاون مع مطلقي النار وتعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت

أعلن أحمد الحجار، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي، متابعة انتشار القوى الأمنية في بيروت تنفيذًا لقرار الحكومة المتعلق بالعاصمة، مشددًا على ضرورة توقّف المواطنين عن إطلاق الرصاص، ومؤكدًا أن الأجهزة لن تتهاون مع المخلّين بالأمن.

ووعد الحجار اللبنانيين بتأمين أفضل الظروف الأمنية رغم التحديات التي يمر بها لبنان، داعيًا كل من يرغب في تنظيم اعتصام أو اجتماع إلى التقدّم بطلب رسمي وفق الأصول.

وأشار إلى أن حضور رئيس الحكومة اللبنانية اجتماع مجلس الأمن المركزي يعكس اهتمامًا مباشرًا بمتابعة الوضع الأمني في البلاد.

