إستهدفتهم إسرائيل السبت.. عائلة سورية لا تزال عالقة في زوطر الغربية

ألمت كارثة انسانية بعائلة سورية السبت الماضي، على طريق النهر في بلدة زوطر الغربية، بعد أن أغارت مسيرة معادية على شاحنة “بيك آب” يستقلها سوري وعائلته المؤلفة من 4 اشخاص على الاقل، اثناء هروبهم من منطقة النهر الى خارج زوطر، وحتى اليوم يمنع العدو فرق الاسعاف والاغاثة من الوصول الى مكان الغارة حيث من المؤكد ان العائلة استشهد جميع افرادها ولا تزال في الشاحنة.

وقد وجهت مناشدات للجنة الدولية للصليب الاحمر وللجنة الميكانيزم من أجل ارسال فرق اسعاف لكشف مصير العائلة المستهدفة.

