وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد البترون باتجاه طرابلس، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته مما أدى إلى انقلاب المركب وسقوط قتيل و٤ جرحى حال بعضهم خطيرة. والقتيل والجرحى من سكان البداوي وجبل محسن .

بالصور: حادث كبير على أوتوستراد البترون باتجاه طرابلس: قتيل و 4 جرحى https://t.co/2YxULGrfkw pic.twitter.com/TYybVAjtKy — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2025

وحضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعمل على نقل الجثة والجرحى إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.