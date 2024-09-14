بالفيديو: استهداف دراجة نارية في الصرفندفيديو By moon 09/14/2024 غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الصرفند جنوبي لبنان، استهداف دراجة نارية في الصرفند: بالفيديو: استهداف دراجة نارية في الصرفند https://t.co/euJRcB97uH#عاجل pic.twitter.com/Oh7XOUdQNH— Cedar News (@cedar_news) September 14, 2024 مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المعاملات في… العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما علاقة الضربة الاخيرة على… غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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