نزوح واسع من جنوب لبنان بعد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو

شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح لافتة للأهالي، عقب بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو بضرب لبنان بقوة بسبب انتهاكات حزب الله.

وبحسب المعلومات، غادرت عائلات عدة بلداتها باتجاه مناطق أكثر أمانًا، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل، لا سيما بعد سلسلة التطورات الميدانية الأخيرة.

وتسود حالة من القلق والترقب بين السكان، في وقت تُسجَّل حركة سير كثيفة على الطرقات المؤدية إلى خارج المناطق الحدودية.

