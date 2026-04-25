لبنان

نزوح واسع من جنوب لبنان بعد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو

Published: 9 hours ago
نزوح واسع من جنوب لبنان بعد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو

شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح لافتة للأهالي، عقب بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو بضرب لبنان بقوة بسبب انتهاكات حزب الله.
وبحسب المعلومات، غادرت عائلات عدة بلداتها باتجاه مناطق أكثر أمانًا، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل، لا سيما بعد سلسلة التطورات الميدانية الأخيرة.
وتسود حالة من القلق والترقب بين السكان، في وقت تُسجَّل حركة سير كثيفة على الطرقات المؤدية إلى خارج المناطق الحدودية.

Published: 9 hours ago
