مطلوب يفتح النار في المريجة… وردّ حاسم من القوى الأمنية

على خلفية ما تمّ تداوله عن اشتباكات حصلت فـي منطقـة المريجـة بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومرّوجي مخدرات.

أفاد مصدر أمني لـ”هنا لبنان” بأنّه أثناء مداهمة استقصاء جبل لبنان لعددٍ من المطلوبين في منطقة المريجة، عمد أحدهم إلى إطلاق النار على الدورية التي ردّت بدورِها على مصدر النيران ما أدّى إلى إصابة أحد المطلوبين.

ووفق المصدر لم تتطوّر الأمور إلى اشتباكات، بل هي حادث فردي وانتهى.

