مصادر أمنية إسرائيلية تطالب بضغوط أميركية على لبنان لتحريك الجيش ضد الحزب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مصادر أمنية في إسرائيل دعت إلى ممارسة ضغوط أميركية على لبنان، بهدف دفع الجيش اللبناني إلى التحرك ضد حزب الله خارج مناطق الانتشار الإسرائيلي.

وبحسب ما نقلته الهيئة، ترى هذه المصادر أن أي تحرك من هذا النوع قد يساهم في تقليص نفوذ الحزب في مناطق معينة، في ظل التوتر القائم على الحدود الجنوبية واستمرار التهديدات المتبادلة.

