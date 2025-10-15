تعميم صورة المفقود محمد العبد الله

صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمد اسعد العبد الله (من مواليد عام 2002، لبناني).

الذي غادر بتاريخ 13-10-2025، من محلّة طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الأرقام التالية: 423039- 06، 443889-06، 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

