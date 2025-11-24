لقاء سيدة الجبل: نطالب بمصادرة ما تبقّى من سلاح “الحزب”

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، حضره النواب السابقون احمد فتفت، فارس سعيد، مصطفى علوش، والسادة: احمد عيّاش، احمد ظاظا، ادمون رباط، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، عطالله وهبي، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مياد حيدر، نادرة فواز، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، نيللي قنديل، هلا ابو نادر قسيس.

وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: “قبل زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى أرض لبنان التي تنادي معه وإلى جانبه للسلام، نطالب السلطة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية، بالتعامل مع وجود ما تبقّى من سلاح مع “حزب الله” سلاحاً خارجاً عن القانون والدستور والعمل على مصادرته بشكلٍ واضح، حمايةً لجميع البنانيين لأي طائفةٍ أو بيئةٍ انتموا”.

وقالوا: “لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ورغم الظروف،ينتظر لبنان بابتهاج زيارة قداسته ويصرّ على استقباله بفرحٍ وأمنٍ واستقرار ورجاء من قبل جميع اللبنانيين”.

