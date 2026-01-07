خمس حوادث سير متتالية تخلّف خمسة جرحى في لبنان

أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري بسقوط 5 جرحى في 5 حوادث سير مختلفة، جرى التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية على مختلف الطرق اللبنانية.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الخطر على السلامة المرورية، في ظل عوامل متعددة أبرزها السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد السير، إضافة إلى الظروف الجوية التي تؤثر سلبًا على وضع الطرقات.

ودعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر، والالتزام بتعليمات السير، حفاظًا على السلامة العامة والحد من الحوادث اليومية.

