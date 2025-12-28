بالصور: القداس الشهري من أجل تقديس الطوباوي اسطفان نعمه في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان

أقيم في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان القداس الشهري من أجل تقديس الطوباوي اسطفان نعمه. واحتفل بالذبيحة الالهية رئيس الدير الأب اسطفان فرح، وعاونه فيها معلم المبتدئين الاب نجم شهوان بمشاركة الأب اغناطيوس داغر، وخدمت جوقة الاخوة المبتدئين القداس في حضور حشد من المؤمنين.

القداس الشهري من أجل تقديس الطوباوي اسطفان نعمه في دير مار قبريانوس ويوستينا – كفيفان pic.twitter.com/ipYftJIZpF — Cedar News (@cedar_news) December 28, 2025

وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى الأب فرح عظة عايد فيها الحضور بعيد الميلاد، وتمنى أن يحمل العام الجديد الخير والأمان والاستقرار للبنان وشعبه. كما أمل أن “نشهد في هذه السنة الجديدة على تقديس الطوباوي اسطفان”.

وبعد القداس، وبسبب رداءة الطقس أقيمت صلاة المسبحة بدلا من المسيرة، ثم بارك رئيس الدير المؤمنين بذخائر الطوباوي اسطفان.

