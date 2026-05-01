كتلة “الوفاء للمقاومة”: بعض أهل السلطة يستخدم لغة التخوين بحق طائفة وطنية

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة رفضها القاطع لمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرةً أنه يشكّل “انحرافاً عن الثوابت الوطنية” ويمسّ بالسيادة اللبنانية، مؤكدة أنها غير معنية بأي نتائج قد تصدر عنه.

وفي بيانها، شددت الكتلة على استمرار ما وصفته بـ“العدوان الإسرائيلي الأميركي” على لبنان، متهمةً السلطات اللبنانية بالاستمرار في نهج تفاوضي “يتخلى عن عناصر القوة الوطنية والإقليمية”. كما حيّت ما سمّته “إنجازات المقاومة” في الجنوب، معتبرة أنها تؤسس لمعادلة ردع جديدة تمنع إسرائيل من مواصلة هجماتها دون رد.

وانتقد البيان الخطاب السياسي والإعلامي الداخلي الذي يتضمن تخويناً وتحريضاً، محذّراً من انعكاساته على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، في وقت اعتبر أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الجنوب تعزز التمسك بخيار المقاومة.

وختمت الكتلة بالتأكيد أن أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل مرفوض بالكامل، داعيةً إلى التمسك بالثوابت الوطنية ووقف ما وصفته بـ“التنازلات المجانية”.

