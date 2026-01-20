توقيف شخص بجرائم أخلاقية خطيرة في قضاء صور

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالتحرّش والاعتداءات الجنسيّة والإخلال بالآداب العامّة، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت بتاريخ 9-1-2026 معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص في بلدة ضمن قضاء صور بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر.

بالتاريخ ذاته، توجهت إحدى دوريّات الشعبة الى البلدة وتمكنت من توقيف المشتبه به، الذي تبيّن أنّه يُدعى:

– ح. ب. (مواليد عام 1979، لبناني)

كما تمّ ضبط هاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وبالاستماع إلى إفادة الفتاة القاصر، صرّحت أنّ والدها أقدم على الاعتداء عليها جنسيًا مستغلًّا غياب والدتها عن المنزل، كما أفادت بأنّه عمد إلى تهديدها بالقتل في حال إفصاحها عن فعلته.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وتمّ تسليمه مع الهاتف الخلوي المضبوط إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

