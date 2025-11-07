قدامى أساتذة اللبنانية يرفعون الصوت: رواتبنا لا تكفينا



عقدت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية لقاءً موسعًا في مطعم الفندقية – الدكوانة، شارك فيه رئيس الرابطة الدكتور بشارة حنا، وأمين الإعلام الدكتور جوزيف شريم، والدكتور نسيم خوري، وعدد كبير من الأساتذة المتقاعدين، حيث جرى التداول في الوضع العام الذي يعيشه الأساتذة المتقاعدون، لا سيما في ظل تردّي الشروط المعيشية وغياب العدالة في الرواتب التقاعدية التي لم تعد تكفي لتأمين عيش كريم.

وفي كلمته، أوضح الدكتور بشارة حنا الدور الذي تضطلع به الرابطة في السعي لتحسين ظروف قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، مؤكدًا أن المتقاعدين “يعانون من أوضاع قاسية على الصعيدين المعيشي والصحي”.

بدوره، قدّم الدكتور جوزيف شريم عرضًا تفصيليًا للمساعي التي تبذلها الرابطة والإجراءات التي تتخذها من أجل التخفيف من الأعباء والمشاكل التي يواجهها الأساتذة المتقاعدون في ظل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد.

أما الدكتور نسيم خوري، فشدد على “ضرورة الاستمرار في التواصل مع الجهات الرسمية والمعنية كافة لضمان حقوق الأساتذة المتقاعدين، ومواصلة المساعي مهما بلغت الصعوبات”، مؤكدًا أن الرابطة ستبقى “صوت الأساتذة المدافع عن كرامتهم وحقوقهم”.

