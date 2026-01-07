لبنان

انفجار عند الفجر غرب الخيام.. ومبنى من ثلاث طبقات دُمّر

Published: 2 hours ago
الخيام

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة فجّرت فجرًا مبنى مؤلفًا من ثلاث طبقات في منطقة باب الثنية غرب مدينة الخيام.

وبحسب المعلومات، وقع التفجير في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما لم تُفد التقارير الأولية عن وقوع إصابات بشرية، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

ويأتي هذا التفجير في سياق التصعيد الأمني المستمر في المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تتابع الجهات المختصة التطورات الميدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

