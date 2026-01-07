انفجار عند الفجر غرب الخيام.. ومبنى من ثلاث طبقات دُمّر

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة فجّرت فجرًا مبنى مؤلفًا من ثلاث طبقات في منطقة باب الثنية غرب مدينة الخيام.

وبحسب المعلومات، وقع التفجير في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما لم تُفد التقارير الأولية عن وقوع إصابات بشرية، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

ويأتي هذا التفجير في سياق التصعيد الأمني المستمر في المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تتابع الجهات المختصة التطورات الميدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

