عماد مرتينوس نقيبا لمحامي بيروت

فاز المحامي عماد مارتينوس بمركز نقيب المحامين في بيروت بغالبية ٢٤٣٦ صوتا، مقابل ٢٠٤٢ صوتا لمنافسه المحامي ايلي بازرلي.

وبعد إعلان النتيجة اعلن النقيب فادي مصري ان هذا الفوز انتصار للديموقراطية ولنقابة المحامين، داعيا إلى الالتفاف حول النقيب الجديد لتبقى النقابة على قدر طموحات المحامين.

أما المرشح الخاسر ايلي بازرلي، فهنأ زملاءه على العرس الديموقراطي، وتوجه بالشكر لكل الذين انتخبوه وانتخبوا منافسيه، وقال غدا يوم آخر وكلنا إلى جانب النقيب الجديد.

ثم كانت كلمة النقيب الفائز مارتينوس، فاعتبر ان نقابة المحامين انتصرت في هذا العرس الديموقراطي كما انتصر المحامون وكل الوطن.

وخاطب زملاءه بانه سيكون نقيب العمل والعطاء. وقال: “سأكون نقيب الشفافية والموازنة الشهرية لا السنوية والإثني عشرية، نقيب الإنجازات لا التسويات، وعهدي ان تعود نقابة المحامين ضمير الوطن وصوتا مدويا لا صوتا خافتا او صامتا” .

