شبان من وادي خالد يلقون القبض على سوري أثناء سرقته دراجة نارية في الهيشة

تمكّن شبّان من بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد – عكار، فجر اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص من التابعية السورية يُدعى “م. خ.” أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد اشتراكات مولّدات الكهرباء في البلدة.

وبحسب المعلومات، قام الشبان بتوقيف المشتبه به على الفور، قبل أن يسلّموه إلى الجهات الأمنية المختصّة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه

