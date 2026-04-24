استدرجها الى سوريا.. شعبة المعلومات تستعيد فتاة الى لبنان بعملية أمنية دقيقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام القاصر (م. أ. مواليد عام 2010، لبنانية)، بمغادرة منزل ذويها الكائن في محلة غلبون بتاريخ 15-04-2026، وبحوزتها مبلغ حوالي /2000/ دولار أميركي ومستنداتها الشخصية، الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبين أن المذكورة كانت تتواصل مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، والذي أوهمها أنه يرغب بالزواج بها وهو متواجد على الحدود اللبنانية السورية في محلة وادي خالد، حيث قام باستدراجها وجرى نقلها إلى داخل الأراضي السورية، ويدعى:

ا. م. (مواليد عام 2009، سوري)

بتاريخ 22-04-2026 وبعد مرور حوالي /72/ ساعة على وجود القاصر في سوريا، تمكّنت قطعات الشعبة وبعملية أمنية دقيقة من الوصول إليها في حمص وتأمينها لدى أشخاص موثوقين، ومن ثم نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية.

تم تسليم الفتاة إلى ذويها، بناءً على إشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.