سلام: لا نقبل بأي اتفاق لا يتضمن انسحاباً كاملاً

أكد رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة “الواشنطن بوست” في باريس بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمّن انسحاباً كاملا للقوات الإسرائيلية، كما أنه لا يمكننا القبول بما يُسمّى منطقة عازلة، وبأي وجود إسرائيلي لا يُسمح فيه للنازحين اللبنانيين بالعودة، ولا يمكن فيه إعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة”.

وقال: “ندخل هذه المحادثات برعاية الولايات المتحدة لأننا مقتنعون بأنها الجهة القادرة على التأثير على إسرائيل. لقد كان دورها أساسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن تواصل ممارسة هذا التأثير”.

أضاف: “لا أعلم ما الذي يمكن أن نحققه عبر التفاوض، لكنني أعلم ما نريده نحن”، وسأل: “هل ينبغي أن نسلك هذا المسار؟ نعم بالتأكيد، لأننا لا نريد أن نترك أي وسيلة من دون استخدامها لتحقيق أهدافنا”.

وردّاً على سؤال، أشار الى أن “الحكومة اتخذت قرارات جريئة وأحرزت تقدماً عبر مصادرة أسلحة ومنع العمليات العسكرية”، مؤكداً أن “احتكار الدولة للسلاح هو مصلحة لبنانية”.

ولفت الى أن “الطريقة الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي تعزيز قدرات الجيش اللبناني”، مشدداً على أن “نزع السلاح مسار وليس أمراً يحدث بين ليلة وضحاها. الأهم أننا أظهرنا جدّية”، مؤكداً أن “الحكومة لن ترضخ للترهيب”.

