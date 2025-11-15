فارس سعيد يطلق موقفاً مفاجئاً حول تراجع مسيحيي سوريا

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق الدكتور فارس سعيد على حسابه عبر منصة “اكس”: “تراجع عدد مسيحيي سوريا وفقاً ل AED من 2,1 مليون في 2011 إلى 540 الف في 2024 . زيارة البابا لاوون إلى بيروت تكتسب أهمية بالغة لضرورة التمسك بشهادتنا حيث ولد و عاش ومات وقام المسيح. ان تكون مسيحيا في حلب و عمّان و القاهرة… و القدس أهمّ من مسيحيي أوروبا”.

