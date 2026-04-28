سرقت هواتف ضحاياها بطريقة احتياليّة وباعتها لتشتري في ثمنها كميّة من المخدّرات، هل من وقع ضحيّة أعمالها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوفة لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، وتُدعى:

آ. ع. (مواليد عام 1991، فلسطينية)

لقيامها بما يفوق /100/ عمليّة سرقة هواتف خلويّة في محلّتي طريق المطار والمدينة الرياضيّة، حيث كانت تطلب من ضحاياها إيصالها على متن سيّاراتهم إلى مكان آخر، ومن ثم تقوم بسرقة هواتفهم لتبيعها داخل مخيّم صبرا مقابل مبالغ ماليّة بهدف شراء مواد مخدّرة بواسطتها، كونها مدمنة على المخدّرات.

كذلك، جرى تداول مقاطع فيديو عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، تُظهر الموقوفة أثناء قيامها بعمليّات السّرقة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرّفوا إليها، الحضور إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلة بئر حسن مقابل “BHV” سابقًا، أو الاتّصال على الرقم: 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

