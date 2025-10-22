بالصور: موفد “المطران مراد” مهنئاً الأب سابا والأباتي التوني في دير عشاش – زغرتا

زار منسق اللجنة الأسقفية”للحوار المسيحي- الإسلامي” في لبنان الشمالي المنبثقة عن”مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك” جوزاف أبراهيم محفوض، دير وثانوية مار جرجس عشاش قضاء زغرتا في الرهبانية اللبنانية المارونية، مقدماً التهاني القلبية والحارة لرئيس الدير الجديد الأب سابا سابا بإنتخابه،والأباتي كليم التوني برسامته ومنحه رتبة الأباتية من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والأثنين من بلدتنا أرده الوطنية التي أعطت للكنيسة وللوطن رجال دين ودنيا كبار، ناقلاً إليهم التهنئة بإسم رئيس اللجنة الأسقفية”للحوار المسيحي- الإسلامي في لبنان المطران مار ماتياس شارل مراد السامي الإحترام النائب البطريركي العام على بيروت للسريان الكاثوليك، بحضور الأب إيلي رحمة من رهبان الدير، والأب الدكتور لويس الفرخ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الأسبق في”جامعة الروح القدس”- الكسليك، الشماس الجديد فيليب لبيب رفول من أبرشية طرابلس المارونية.

موفد "المطران مراد" مهنئاً الأب سابا والأباتي التوني في دير عشاش – زغرتا pic.twitter.com/tYMCnGgkff — Cedar News (@cedar_news) October 22, 2025

وقد نوه، محفوض برسالة الرهبانية اللبنانية المارونية على صعيد الوطن، خصوصًا في هذه البقعة الجغرافية من الشمال التي تربط أقضية زغرتا بالضنية وطرابلس، وبالدور الإنمائي والتربوي والإجتماعي التي تقوم به الرهبانية على الصعيد العيش المشترك، موجهاً تحية طيبة ومحبة إلى الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام هادي محفوظ، ومجلسه الموقر مع مدبر عام الشمال وقطاع الرسالات في دول الإنتشار الأب طوني فخري.

ثم، أستضاف الأباتي التوني والأب الرئيس سابا، الزميل محفوض على مائدة المحبة في الدير، بحضور الأبوين رحمة والفرخ، مقدرين مبادرته بالتهنئة من أجل التعاون والتنسيق لخدمة الإنسان والوطن، موجهين أسمى آيات التقدير والمحبة، لصاحب السيادة المطران مار ماتياس شارل مراد السامي الإحترام.

أخيراً زار الزميل محفوض،رئيس بلدية عشاش قضاء زغرتا الأستاذ كريستو نفاع، مهنئاً بقدومه من أستراليا، مثنياً على دوره بتعزيز العلاقات الودية بين البلدية والدير والرهبانية.

