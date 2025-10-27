ريتاج الهرمشلي مفقودة، هل تعرفون مكانها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة القاصر المفقودة:

ريتاج الهرمشلي (مواليد عام 2010، لبنانية)

التي غادرت، بتاريخ 21-10-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة خلدة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 818503- 05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

