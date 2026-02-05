بلدية راشيا الفخار: لمنع الصيادين من التوجه إلى احراج بلدتنا وقمع المخالفات

أعلنت بلدية راشيا الفخار في بيان، أن كروم بلدتنا تعرضت أمس، للقصف المدفعي الإسرائيلي مرة ثانية خلال أقل من شهر، ما أدى الى تدمير جزئي لحقل الطاقة الشمسية الذي يوفر المياه للبلدة، وذلك بسبب الصيادين من البلدات المجاورة، والذين لا يرتدعون بالقانون ولا بقرارات البلدية القاضية بمنع الصيد، ويتحايلون على القانون تارة تحت عنوان تربية النحل، وتحت عناوين اخرى لا معنى لها. والاهم انهم لا يحترمون حق المواطنين في راشيا الفخار والبلدات المجاورة في العيش بسلام بعيدا من المشكلات”.

ولفتت الى ان “هؤلاء الصيادين الآتين من انحاء حاصبيا ومرجعيون والخيام يتحايلون على القانون وعلى الشرطة البلدية، ويركنون سياراتهم في أماكن مخفية ثم يتسللون إلى أراضي راشيا ليمارسوا هواياتهم القاتلة بكل ما للكلمة من معنى. اننا نناشد الجيش اللبناني والقوى الأمنية التصدي للصيادين على الحواجز، ومنعهم من التوجه إلى احراج بلدتنا، ومصادرة اسلحتهم وثيابهم المرقطة وأجهزة اللاسلكي التي يحملونها”.

