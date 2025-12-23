أهالي دوحة عرمون يطالبون بإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع 3 أيام

ناشد أهالي وسكان دوحة عرمون – البيادر وزير الطاقة جوزيف الصدي وشركة كهرباء لبنان “التدخل الفوري لإعادة التغذية الكهربائية إلى المنطقة، بعد انقطاع التيار لأكثر من 3 أيام متتالية من دون وجود أي عطل تقني، وفق ما أفادت به الشركة، حيث يقتصر السبب على سوء التغذية فقط”.

وأكد الأهالي في بيان أن “بقاء منطقة سكنية كاملة في العتمة أمر مرفوض، لا سيما في ظل ضعف تغذية المولدات الخاصة، ما أدى إلى توقف أعمال عدد من السكان، خصوصا العاملين عبر الإنترنت، إضافة إلى تعرض أدوية ومواد تحتاج إلى التبريد للتلف”.

وطالب سكان المنطقة الجهات المعنية” بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذا التقصير، عبر إعادة التيار الكهربائي فورا ودون أي تأخير”.

