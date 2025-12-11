جمعية الأرض: البيئة السليمة حق أصيل لا يقلّ عن باقي الحقوق

جددت جمعيّة “الأرض” – لبنان في بيان، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “التزامها الثابت حماية حقوق الإنسان البيئيّة”.

واعتبرت أنه “أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاعتراف بأن الحق في بيئة سليمة: الهواء النظيف، والمياه المستدامة، والمساحات الخضراء غير المدمَّرة، والمناطر الطبيعيّة غير المشوّهة، والغابات غير المستنزفة، والسواحل غير المنتهَكة هو حق أصيل لكل إنسان، لا يقلّ أهمية عن أي حق اجتماعي أو اقتصادي أو مدني”.

ودعت إلى “طرح وإنفاذ تشريعات تحمي المدافعين عن الحقوق البيئيّة، سواء كانوا أفرادًا أو منظمات، والذين يتعرّضون للملاحقة أو التهديد أو التضييق بسبب دفاعهم المشروع عن البيئة وصحة المجتمع”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.