توقيف لبناني وسوري ينشطان بترويج المخدرات بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة معلومات عن قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما، وهما:

– ر. خ. (مواليد عام 1983، لبناني)

– ح. م. (مواليد عام 1987، سوري)

بتاريخ 16-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة زكريت أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة هيونداي سوداء، وضبطت بحوزتهما:

-24 ظرفًا فضيًا يحتوي مادة مخدرة

-4 أكياس نايلون تحتوي كل واحدة على علبة شفافة بداخلها مادة الكوكايين

– كبسولات نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف، موزعة كما يلي:

25 كبسولة مكتوب عليها “أبيض” مع شعار التاج

10 كبسولات مكتوب عليها “أصفر” مع شعار التاج

26 كبسولة مكتوب عليها “أسود” مع شعار التاج

كبسولتان تحتويان مادة الكوكايين

هواتف خليوية ومبلغ مالي

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

