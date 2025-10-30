المسابقة اللبنانية السابعة عشرة للبرمجة للجامعات تنطلق في جامعة بيروت العربية

استضافت كلية العلوم في جامعة بيروت العربية – حرم الدبية، برعاية وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، المسابقة اللبنانية السابعة عشرة للبرمجة للجامعات (LCPC 2025).

وشارك في المسابقة 32 فريقًا من مختلف الجامعات اللبنانية، منها: جامعة بيروت العربية (BAU)، الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، الجامعة اللبنانية (LU)، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، جامعة رفيق الحريري (RHU)، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MU)، وجامعة البلمند (UOB).

وأكدت الجامعة في بيان أن المسابقة جمعت نخبة من طلاب علوم الحاسوب والبرمجة للتنافس على حل تحديات عالية المستوى في الخوارزميات وحل المشكلات، وسط أجواء من الإبداع والشغف وروح الفريق.

النتائج النهائية

الميدالية الذهبية: فريقان من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية (LU)

الميدالية الفضية: فريقان من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)

الميدالية البرونزية: ثلاثة فرق من جامعة بيروت العربية (BAU)، الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MU)

تأهلت الفرق الفائزة بنجاح إلى المسابقة العربية للبرمجة للجامعات (ACPC)، التي ستقام في مدينة الأقصر، جمهورية مصر العربية، في تشرين الثاني 2025، لمواصلة التنافس على مستوى أوسع وتحقيق إنجازات جديدة في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب.

