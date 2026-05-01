تفكيك شبكات خطيرة: مداهمات للجيش تنتهي بتوقيفات وضبط أسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في مدينة صيدا وأوقفت ٦ فلسطينيين لاتجارهم بالأسلحة، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت المديرية في منطقة ببنين – عكار ٤ مواطنين لاتجارهم بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها بالإضافة إلى أسلحة حربية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

