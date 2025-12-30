بلدية صيدا تشدّد قبضتها على التعديات وتنظيم الشوارع

اعلنت بلدية صيدا، في بيان اليوم، عن “تواصل تنفيذ خطة تنظيم المدينة، وأن شرطة البلدية تقوم بتنفيذ حملات دورية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في مختلف أحياء وشوارع المدينة، بهدف إعادة النظام وتأمين حركة مرور سلسة للمشاة والسيارات، وحماية الأملاك العامة التي هي حق لكل أبناء المدينة”.

وثمنت البلدية “الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر شرطة البلدية على مدار الساعة، رغم التحديات والضغوط اليومية التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم”، مجددة تأكيدها “أن أي تعدٍ على الأملاك العامة يُعدّ مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، داعية “جميع المواطنين وأصحاب المصالح لأزالة أي مخالفة بشكل طوعي، والالتزام بالقوانين لما فيه مصلحة صيدا وأهلها”، مؤكدةً أنها “لن تتهاون في ملاحقة وإزالة أي مخالفة”.

وختم البيان: “ان حملات ودوريات شرطة البلدية ستستمر بشكل دوري ودائم ، لضمان تنظيم المدينة وحماية حق الجميع في استخدام الأملاك العامة”.

