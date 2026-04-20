بلدية دير ميماس: يُمنع تأجير أو إيواء أشخاص دون موافقة مسبقة من البلدية

صدر عن بلدية دير ميماس البيان الآتي:

“نظراً للظروف الراهنة وما تشهده المنطقة من تهديدات أمنية، وحرصاً على سلامة أبناء البلدة المقيمين، تُعلن بلدية ديرميماس ما يلي:

يُمنع منعاً باتاً إيواء أو تأجير أي أشخاص أو عائلات داخل البلدة قبل الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.

يُمنع التوجّه إلى الأراضي والحقول المحيطة بالبلدة أو العمل فيها، لا سيما المناطق البعيدة عن المنازل، وخصوصاً في الجهات الشرقية والجنوبية (العرضان، جل الدخن، هورة، العزيّة…).

إن الالتزام بهذه التعليمات يُعدّ ضرورة أساسية وضمانة لسلامة الجميع”.

