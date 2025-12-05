بلدية جبيل أضاءت مغارة الميلاد وزينة العيد وافتتحت القرية الميلادية.. الحواط: ستبقى هذه المدينة قصّة نجاح متواصل

أضاءت بلدية جبيل مغارة الميلاد وزينة العيد، وافتتحت القرية الميلادية خلال احتفال أقيم في الشارع الروماني وسط المدينة، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي والأعضاء وعدد من رؤساء بلديات القضاء ، مخاتير المدينة: عماد ملحمة، أديب صليبا، جورج حبيب، غابي أبي خليل، ميشال أبو شبل، شربل الخوري، جورج زغيب، وأحمد اللقيس، الأمين العام الأسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس، رئيس مركز جبيل في الصليب الأحمر اللبناني رندا كلاب، إضافة إلى رؤساء أديرة وفاعليات واهالي المدينة وقرى القضاء .

الشامي

بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الاحتفال الإعلامية رانيا زيادة أشقر وتراتيل ميلادية لأطفال المدينة من على شرفات الأبنية المجاورة للاحتفال، ألقى الشامي كلمة قال فيها: “إن بيبلوس تستقبل الليلة أهلها وزوارها بحلة جديدة أطلقنا عليها Byblos in Bloom، حلة ترمز الى الازدهار والجمال والحياة والسلام تماما مثل عناوين زيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، وكلنا أمل أن تكون بداية سلام في بلادنا والمحيط، سلام داخلي وخارجي، خصوصاً في فترة الاعياد”.

أضاف: “هذه الذكرى السنوية أصبحت تقليدا تتبعه مدن عدة، والليلة فرحتنا كبيرة بوجود الاحبة حولنا لإطلاق موسم الاعياد. إن موسم الأعياد ليس فقط اضاءة الشجرة وافتتاح القرية الميلادية داخل مدينة لبست حلة العيد، بل هو خلق أجواء ميلادية مبنية على الألفة والمحبة والتسامح ومساعدة الغير، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، هذا هو البعد الانساني الذي يشكل اولوية المجلس البلدي، ويترافق مع بعد اقتصادي لانعاش الحركة التجارية وما يتبعها من راحة بال وحياة كريمة”.

وشكر للنائب الحواط “دعمه الدائم ولكل المؤسسات والتجار الذين ساهموا في هذا العمل الجبار، لا سيما فريق العمل الذي عمل ليل نهار لإنجاح المهمة”، متمنيا “أن تحمل الأعياد الطمأنينة والفرح لجميع اللبنانيين، وخصوصا أبناء مدينة جبيل”.

الحواط

من جهته، ألقى الحواط كلمة قال فيها: “إن جبيل مدينة التاريخ والمستقبل، الفرح والعيد، مدينة العيش الواحد والجامع، ومنها نقول: طوبى لِفاعلي السلام”.

أضاف: “إن أهالي جبيل وسكانها وزوارها نموذج لهذا السلام، سلام التواصل والتفاهم والمحبة، سلام الاستقرار والازدهار والنجاح، سلام النفوس قبل سلام النصوص، سلام يحقق ولادة وطن بحجم آمالنا وتطلعاتن وكفاءة شبابنا وشاباتنا. أهلا وسهلا بكم في جبيل، النموذج للشراكة بين الناس والإدارة في التنمية والتطوير، جبيل هي الناس وأهلها الغيورون على مصلحتها هم صناع النجاح. لقد رافقوننا في كل المحطات، ولهم الفضل بالثقة الكبيرة والوكالة العزيزة على قلبنا حتى تبقى جبيل الأحلى، وهذه مسؤولية وأمانة نحملها في قلبنا وعقلنا وعملنا كل يوم، وكل واحد من موقعه”.

وتابع: “الشراكة مستمرة مع الفريق البلدي الجديد ومع قصة نجاح جديدة، ولكي يكتمل النجاح نحن في حاجة إلى تعاون تام، فاليد الواحدة لا تصفق. ولذا، كلنا مطالبون بتقديم كل الدعم والتسهيل والتعاون مع المجلس البلدي في جبيل من خلال التزام القوانين والتعليمات والخطط لتبقى جبيل منارة لبنان”.

وأردف: “المشاريع مستمرة، هناك استثمارات جديدة، بنى تحتية حديثة، وفرص عمل كبيرة لشبابنا وشاباتنا، وعدنا لكم ان تبقى جبيل قصّة نجاح متواصل تفتخرون بها كل يوم أكثر من أي يوم مضى، كل الدعم للمجلس البلدي الجديد برئاسة الدكتور جوزيف الشامي وجميع الأعضاء وفريق العمل، والعمال”.

وقال: “كل واحد منكم قيمة مضافة تفتخر بها جبيل، فالشكر الدائم لأهاليها وسكانها ومؤسساتها ومحلاتها التجارية وهيئاتها الاقتصادية، الذين ساهموا وسيبقون يساهمون لنقدم جبيل بأحلى صورة، فالشكر لكل شخص أو مؤسسة قدمت من خبرتها وإمكاناتها المادية والعلمية لإنجاح هذا العيد”.

أضاف: “إن الليلة على أرض أقدم مدينة مأهولة في العالم، التاريخ يعانق العلم والتكنولوجيا، فهذه رسالة جبيل لكل لبنان: تاريخ وحاضر ومستقبل مشع”.

بعد ذلك، بارك المطران عون مغارة الميلاد، ثم أضاء والحواط والشامي شجرة العيد، وجال الحضور في ارجاء القرية الميلادية.

