مدارس وجامعات النبطية تقفل أبوابها غدًا بسبب الأوضاع الأمنية

أعلنت العديد من المدارس الخاصة في منطقة النبطية عن إقفال أبوابها غدًا الجمعة وتعليق الدروس، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة وتصاعد التوتر في الجنوب.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير كلية العلوم – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية (النبطية وشعبة بنت جبيل) الدكتور وسيم رمال أنه “نظراً للعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب، وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة، سيتم تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ الجمعة إلى يوم الثلاثاء الواقع في 11 الجاري”.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المؤسسات التربوية في الجنوب في ظل استمرار التصعيد والاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين.

