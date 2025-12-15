المرحلة الثالثة عشرة لعودة النازحين السوريين تنطلق من نقطة التجمع في تعنايل

أعلنت المديرية العامة للأمن العـام في بيان، أنها تنظم “عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك اعتبارا من السادسة من صباح بعد غد الأربعاء، نقطة التجمع: جامعة بيروت العربية – تعنايل – البقاع”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.